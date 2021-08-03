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У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)

3 серпня 2021 9:15

Олександр Марущак , Марія Дмитренко

Голова громадської організації "Білоруський дім в Україні" зник напередодні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці почали розслідування смерті Віталія Шишова. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці почали розслідування смерті Віталія Шишова. Фото: колаж "Сьогодні"

В одному з парків Києва знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі дом ва Украіне"), який зник вчора, 2 серпня, в столиці. Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події.

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Як розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Києва, тіло Віталія Шишова виявили у Святошинському районі столиці.

"Чоловіка виявили повішеним сьогодні під ранок. Це паркова зона знаходиться недалеко від вулиці Бударіна у Святошинському районі столиці. Це вся інформація, яку ми зараз можемо озвучити", – повідомили нам в поліції Києва.

Як повідомили в пресслужбі ГУНП, поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена ​​після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів.

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Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі загрози тощо.

Телефон: 098 734 06 46, 097 963 44 74 або 102.

Раніше ми повідомляли, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановську влада Білорусі намагалася насильно вивезти з Токіо, де вона перебувала на Олімпіаді, через її заяви про тренерів.

Також нагадаємо, в Мінську зник білоруський диспетчер Олег Галега, який вів переговори з пілотами літака Ryanair з Романом Протасевичем на борту.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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