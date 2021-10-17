У Києві знайшли мертвим дипломата – що відомо

Пресслужба поліції повідомила, що за фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"

У Києві на дачі знайшли мертвим дипломата / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 16 жовтня виявили мертвим 60-річного дипломата. Ім'я загиблого правоохоронці не розголошують, але ЗМІ пишуть, що це був Віктор Крижанівський. Тіло чоловіка виявили на дачі на Осокорках.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про смерть дипломата.

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Хто виявив тіло

До чергової частини столичного главку зателефонувала жінка і повідомила, що в будинку на вулиці Садовій виявила тіло чоловіка без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія та оперативні співробітники.

Тіло чоловіка виявила хатня робітниця. Вона якраз прийшла прибирати в будинку.

Як розповів начальник Дарницького управління поліції Олександр П’ятниківський, правоохоронці опитали сусідів та робітницю, яка допомагала чоловікові по господарству.

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"Сьогодні зранку приходить сусідка моя з крайнього будиночка і каже: "Трохимович, ти знаєш що? Убили", – каже сусід.

Він додав, що жодного шуму вночі ніхто не чув.

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Про кого йдеться

Сусід Василь Гордієнко сказав, що загиблий був не надто товариський і напередодні сусіди його не бачили.

"Я погано сплю. Десь об 11-й прокинувся – нічого, о 3-й ночі прокинувся – і нічого не чув. Я з ним не зустрічався, в обличчя його не знаю. Я знав батька добре, він дипломат був. Із сином я не знайомий, він був також десь дипломатом, у балтійській десь державі", – розповідає сусід.

У Міністерстві закордонних справ не говорять імені загиблого дипломата. Відповіді на це запитання уникають і в поліції. Правоохоронці лише уточнюють, що йому було 60 років.

Однак Klymenko Time пише, що загиблий – Віктор Крижанівський.

Як настала смерть

"Ми попередньо з'ясували, що чоловік упав зі сходів у власному будинку, де проживав сам. Потім він підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", - розповіла Анна Зубрєва з поліції Києва.

ЗМІ не виключають вбивство

ТСН передає, що в Мережі поширилися чутки про можливу насильницьку смерть дипломата.

Ні в поліції, ні в МЗС інформацію про смерть не коментують.

Правоохоронці та дипломати також не мають наміру називати імені померлого.

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