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У Києві знайшли тіло оголеної жінки: очевидець про жахливу знахідку (відео)

13 червня 2021 7:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чоловік розповів, як пішов справити нужду у кущі, але натрапив на дещо жахливе

Труп жінки знайшли на вулиці Теліги. Колаж "Сегодня"

Труп жінки знайшли на вулиці Теліги. Колаж "Сегодня"

У Києві в Шевченківському районі Києва виявлено тіло оголеної жінки, на яке випадково натрапив в кущах місцевий житель. Про це повідомляє Київ оперативний.

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Труп було знайдено на вулиці Олени Теліги, недалеко від заправки. Тіло жінки виявлено в кущах і без одягу.

На місце виїхала слідча група, кінологи, правоохоронці та керівництво столичного главку.

Труп жінки виявив чоловік, який розповів, як це сталося.

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"Я йшов на Дорогожичі з боку "Спартака". Я не знав, що на заправці є туалет: зайшов сюди (в паркову зону), подалі від людей і побачив – людина лежить, біля неї мухи. Я відразу побіг на заправку (і викликав поліцію)", – сказав Анатолій.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні у Києві затримали наркодилера – ним виявився оператор телеканалу Медведчука. При появі поліцейських він почав дивно поводитися. Як з'ясувалося, він робив "закладки" з наркотиками – за кожну з них отримував по 60 гривень.

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