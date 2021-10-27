У Києві знайшли вбитим ветерана АТО (фото)

Поліцію викликали друзі Дмитра, коли зрозуміли, що чоловік цілий день не виходив на зв'язок

Копи працювали на місці події / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі у Дарницькому районі Києва виявили тіло чоловіка у занедбаній будівлі. Загиблим виявився ветеран АТО.

Про це повідомляє МагноліяТВ.

Так, тіло виявили на вул. Завальна, 2б.

За попередньою інформацією, вбитого чоловіка затягли до будівлі, де тіло пролежало добу. За словами друзів загиблого, він є 36-річним ветераном АТО, звуть Дмитро.

Знімки з місця НП / Фото: dtp.kiev.ua

Хто він і чим займався

Як розповіли друзі загиблого, після повернення із зони бойових дій він підробляв на будівництві та винаймав житло. Грошей не вистачало і влітку цього року він оселився у занедбаному будинку на Славутичі.

Із дружиною розлучився, у нього залишилася дочка. Чоловік зловживав алкоголем.

Місце, де знайшли тіло вбитого / Фото: Магнолия-ТВ

Як виявилося, першими його виявили його знайомі, з якими він іноді випивав, а потім вони оселилися в його занедбаному будинку.

За їхніми словами, вони знайшли його мертвим на узбіччі, а потім затягли тіло до занедбаної будівлі. У поліцію дзвонити не хотіли, бо один із них уже має судимість.

Поліцію викликали друзі Дмитра, коли зрозуміли, що чоловік цілий день виходив на зв'язок.

Тіло 36-річного чоловіка було понівечено. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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