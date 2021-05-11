У Києві неадекватний інкасатор обзивав копів і налякав жителів спального району (фото)

Поліцейським довелося заблокувати його авто і пробити шини, щоб він не зміг сховатися

Незвична НП сталася сьогодні вранці на вулиці Лобачевського, де знаходиться лівобережне управління патрульної поліції Києва. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", чоловік на броньованій інкасаторській машині їздив під парканом будівлі і не вибираючи слів лаяв поліцейських.

Переполох на районі

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За словами місцевих жителів, чоловік викрикував образи поліцейським через гучномовець і це слухали жителі довколишніх будинків. Втихомирити його поліцейським не вдалося. Він зупинив інкасаторський автомобіль на дорозі і заблокувався всередині.

"Правоохоронці не можуть його дістати з машини. Вони пробили колеса автомобіля. Чекають приїзду рятувальників, щоб ті відкрили двері і дістали хулігана", – розповіли "Сьогодні" місцеві жителі.

Люди стверджують, що чоловік поводився неадекватно, тепер він сидить в автомобілі і щось видивляється на планшеті.

"Чесно кажучи страшно за таким спостерігати, а раптом у нього в автомобілі вибухівка або він озброєний і почне стріляти. Тут поруч школа і житлові будинки. На місце під'їхали два патрульних автомобілі, вони заблокували виїзд інкасаторської машини. Чекають приїзду рятувальників, які зможуть відкрити двері", – розповіли нам очевидці НП.

Що кажуть в поліції

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В патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що такий інцидент сьогодні стався в Києві.

"Чоловік на інкасаторській машині під'їхав до управління патрульної поліції на лівому березі Києва. Він кричав у гучномовець непристойності. Наші патрульні вирішили, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, попросили його вийти з автомобіля. Він не захотів і заблокувався всередині", – розповіли в патрульній поліції Києва.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Незабаром прибув адвокат цього водія. Тільки після цього він вийшов з автомобіля.

Чоловік після цього почав спілкуватися з поліцейськими. Він був тверезим, але поведінка його було абсолютно неадекватною.

"На чоловіка було складено ряд протоколів. У тому числі за незаконно встановлені проблискові маячки. Перевірка показала, що це не інкасаторська машина. Просто він придбав цей автомобіль, але ніяких послуг не надавав. Також з'ясували, що чоловік на 10 років вже позбавлений права керувати автомобілем. Був виписаний ще один штраф", – розповіли в патрульній поліції.

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Чоловік покинув місце пригоди. Швидше за все він розлютився на патрульних і в такий спосіб вирішив їм помститися, але натомість отримав додаткові адміністративні протоколи за свої дії.

Раніше ми писали, що в центрі Новомиколаївки Запорізької області неадекватний чоловік раптово роздягнувся, почав бігати, кричати, а коли підійшли поліцейські, збив з ніг одного з них.

Також нагадаємо, під Рівним голий чоловік бігав по трасі і кидався на автомобілі.