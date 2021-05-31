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У Києві неадекватний пенсіонер напав з ножем на дівчину (відео)

31 травня, 16:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дівчині допомогли перехожі, а нападника схопила поліція

У Києві літній чоловік напав на дівчину серед білого дня. Він підійшов до неї з ножем і, погрожуючи, схопив за волосся. За дівчину заступилися перехожі.

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Про це повідомляє ХК в Telegram.

Це сталося в Голосіївському районі столиці. За інформацією, напад побачив водій автобуса, що стояв на зупинці, він вибіг на допомогу дівчині.

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"Чоловік вибив з рук ніж (порізався при цьому) і разом з небайдужими перехожими затримав діда. Потім неадеквата заарештувала поліція. Їм він розповідав щось про Зеленського і Тимошенко, а потім взагалі заявив, що хоче взяти дівчину в заручники", – пишуть у Мережі.

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Нагадаємо, у Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом мозку.

Крім того, у Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого.

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