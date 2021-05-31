У Києві неадекватний пенсіонер напав з ножем на дівчину (відео)

У Києві літній чоловік напав на дівчину серед білого дня. Він підійшов до неї з ножем і, погрожуючи, схопив за волосся. За дівчину заступилися перехожі.

Реклама

Про це повідомляє ХК в Telegram.

Це сталося в Голосіївському районі столиці. За інформацією, напад побачив водій автобуса, що стояв на зупинці, він вибіг на допомогу дівчині.

Читайте також: На Одещині співробітник АЗС напав сам на себе – йому загрожує строк

В тренді У Києві біля станції метро люди зустріли косулю (відео)

"Чоловік вибив з рук ніж (порізався при цьому) і разом з небайдужими перехожими затримав діда. Потім неадеквата заарештувала поліція. Їм він розповідав щось про Зеленського і Тимошенко, а потім взагалі заявив, що хоче взяти дівчину в заручники", – пишуть у Мережі.

Реклама

Нагадаємо, у Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом мозку.

Крім того, у Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого.