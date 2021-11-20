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У Києві невідомі відкрили стрілянину на мосту Патона (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 листопада, 15:31
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Пояснити поліцейським, звідки у них пістолет, і причину вчинку чоловіка не змогли
У столиці хулігани відкрили стрілянину
У столиці хулігани відкрили стрілянину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася стрілянина на мосту Патона. Водій автомобіля BMW зробив кілька пострілів у повітря.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва у Telegram.

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Поліцейські зупинили схожий автомобіль на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків.

"Під час поверхневої перевірки у салоні автомобіля інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю. Пояснити охоронцям порядку походження зброї та причину хуліганського вчинку громадяни не могли", – йдеться у повідомленні.

Копам вдалося затримати порушників
Копам вдалося затримати порушників / Фото: Патрульная полиция Киева

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На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції. Зброю вилучили для проведення експертизи.

Зброю виявили у салоні авто
Зброю виявили у салоні авто / Фото: Патрульная полиция Киева

Останнім часом почастішали випадки стрілянини

  • У вівторок, 16 листопада, у Києві біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина. Поранений у ногу та госпіталізований чоловік.
  • На Київщині двоє хлопців влаштували стрілянину. Інцидент стався на Софіївській Борщагівці.
  • У Харківській області у селі Рокитне обстріляли бригаду обленерго. Працівники приїхали на адресу, щоб відключити електроустановки споживача, який підключився довільно.
  • У Мукачеві сталася стрілянина у кафе. В результаті до центральної районної лікарні потрапили двоє чоловіків із вогнепальними пораненнями.
  • У Житомирській області судитимуть полковника ЗСУ, який п'яним вистрілив у 10-річну дитину. У цій справі направили обвинувальний акт до суду.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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