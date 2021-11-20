У Києві невідомі відкрили стрілянину на мосту Патона (фото)

У Києві сталася стрілянина на мосту Патона. Водій автомобіля BMW зробив кілька пострілів у повітря.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва у Telegram.
Поліцейські зупинили схожий автомобіль на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків.
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"Під час поверхневої перевірки у салоні автомобіля інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю. Пояснити охоронцям порядку походження зброї та причину хуліганського вчинку громадяни не могли", – йдеться у повідомленні.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції. Зброю вилучили для проведення експертизи.
Останнім часом почастішали випадки стрілянини
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