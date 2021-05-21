Русский
$ 27,47
33,52
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві невідомі з балкона обстріляли військову частину (відео)

21 травня, 14:34

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Відео події з'явилося сьогодні в Мережі – зловмисників шукають

У Києві невідомі стріляли з балкона по управлінню поліції. Рушниця була направлена на військову частину №2260.

Реклама

Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

"Печерське УП, до вас нові клієнти, які чомусь вирішили постріляти по частині...", – пишуть у Мережі.

Порушник вистрілив з рушниці, після чого на записі почувся жіночий сміх.

В тренді
У КМДА повідомили про новий обшук
Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фото: КГГА
В тренді
У центрі Києва чоловік поглумився над прапором України: його шукають (відео)
В тренді
Колонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
Місцевість, де проходить пресконференція Зеленського. Колаж "Сьогодні"
Реклама

У поліції Печерського району сайту "Сьогодні" повідомили, що працюють зі встановлення особистостей стрільців.

Нагадаємо, в Кирилівці Запорізької області внаслідок конфлікту двох компаній чоловік розстріляв своїх опонентів і зник з місця злочину.

Ми також писали, що в Києві в автобусі через зауваження виник конфлікт між водієм і пасажиром, який закінчився стріляниною і пораненням.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Стрибнув з моста. У Києві помер підліток, батьки якого померли від COVID-19 (відео)
Стрибнув з моста. У Києві помер підліток, батьки якого померли від COVID-19 (відео)Надзвичайні події
Кричала і матюкалась: у Києві мати послала дітей по пиво, а потім влаштувала розбірки (відео)
Кричала і матюкалась: у Києві мати послала дітей по пиво, а потім влаштувала розбірки (відео)Надзвичайні події
У Києві пасажир розстріляв водія автобуса: що так розлютило чоловіка
У Києві пасажир розстріляв водія автобуса: що так розлютило чоловікаНадзвичайні події
"Народжувати мені вже не можна": сім'я ексголови СЕС, що збила дівчину, пояснила, чому нічого не компенсуєНадзвичайні події
Попросив не шарпати і отримав удар в голову – за що поліцейський побив підлітка в Києві. Ексклюзив
Попросив не шарпати і отримав удар в голову – за що поліцейський побив підлітка в Києві. ЕксклюзивНадзвичайні події
У Києві підірвали банкомат ПриватБанку: відео з місця вибуху і фото нальотчиків
У Києві підірвали банкомат ПриватБанку: відео з місця вибуху і фото нальотчиківНадзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти