У Києві невідомі з балкона обстріляли військову частину (відео)

Відео події з'явилося сьогодні в Мережі – зловмисників шукають

У Києві невідомі стріляли з балкона по управлінню поліції. Рушниця була направлена на військову частину №2260.

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Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

"Печерське УП, до вас нові клієнти, які чомусь вирішили постріляти по частині...", – пишуть у Мережі.

Порушник вистрілив з рушниці, після чого на записі почувся жіночий сміх.

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У поліції Печерського району сайту "Сьогодні" повідомили, що працюють зі встановлення особистостей стрільців.

Нагадаємо, в Кирилівці Запорізької області внаслідок конфлікту двох компаній чоловік розстріляв своїх опонентів і зник з місця злочину.

Ми також писали, що в Києві в автобусі через зауваження виник конфлікт між водієм і пасажиром, який закінчився стріляниною і пораненням.