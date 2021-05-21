У Києві невідомі з балкона обстріляли військову частину (відео)

У Києві невідомі стріляли з балкона по управлінню поліції. Рушниця була направлена на військову частину №2260.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
"Печерське УП, до вас нові клієнти, які чомусь вирішили постріляти по частині...", – пишуть у Мережі.
Порушник вистрілив з рушниці, після чого на записі почувся жіночий сміх.
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У поліції Печерського району сайту "Сьогодні" повідомили, що працюють зі встановлення особистостей стрільців.
Нагадаємо, в Кирилівці Запорізької області внаслідок конфлікту двох компаній чоловік розстріляв своїх опонентів і зник з місця злочину.
Ми також писали, що в Києві в автобусі через зауваження виник конфлікт між водієм і пасажиром, який закінчився стріляниною і пораненням.