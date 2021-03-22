У Києві продавець загинув на робочому місці (відео)

У Печерському районі Києва 22 березня в торговому кіоску помер продавець.
Про це повідомляє ХК в Telegram.
"На Видубичах в самому кіоску зарізали продавця", – написали в Мережі.
У поліції "Сьогодні" підтверджують, що виявлено мертвого чоловіка в кіоску.
Але там спростовують інформацію про те, що його зарізали. Тіло відправлено на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.
Попередньо, у чоловіка відірвався тромб.
"Чоловік 1986 року народження, у нього був варикоз і лопнула вена. Тому в кіоску було багато крові", – розповіли в поліції.
Раніше ми повідомляли, що в Києві на вулиці Львівській сталося вбивство.
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