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У Києві продавець загинув на робочому місці (відео)

22 березня, 12:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

НП подія сталася прямо на робочому місці

У Печерському районі Києва 22 березня в торговому кіоску помер продавець.

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Про це повідомляє ХК в Telegram.

"На Видубичах в самому кіоску зарізали продавця", – написали в Мережі.

У поліції "Сьогодні" підтверджують, що виявлено мертвого чоловіка в кіоску.

Але там спростовують інформацію про те, що його зарізали. Тіло відправлено на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.

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Попередньо, у чоловіка відірвався тромб.

"Чоловік 1986 року народження, у нього був варикоз і лопнула вена. Тому в кіоску було багато крові", – розповіли в поліції.

Раніше ми повідомляли, що в Києві на вулиці Львівській сталося вбивство.

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Київ вбивство поліція видубичі продавці

Джерело: Сьогодні

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