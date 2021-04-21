У Києві невідомий стріляв по працівникам "Київавтодору": є поранений (фото)

Пізніше поліція повідомила, що зловила стрілка – він нічого не заперечував

У Києві по працівникам ремонтної бригади КП ШЕУ Печерського району невідомий відкрив вогонь – одна людина отримала поранення.

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Про це повідомляє прес-служба Київавтодор.

Під час поточного ремонту Залізничного шосе та Військового проїзду сталася НП. Невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault почав словесний конфлікт.

"Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людям. Поранення отримав механізатор фрези. З місця інциденту нападник втік", – йдеться в повідомленні.

На місце викликали поліцію і медиків. Зараз працівник госпіталізований.

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Як повідомляє прес-служба поліції, в місті ввели план "Сирена". Авто стрілка розшукали на одній з вулиць Печерського району, але воно було порожнім.

"Інспектори швидко опитали перехожих та з'ясували, що водій, ймовірно пересів до автомобіля Volkswagen як пасажир. Завдяки пильності інспекторів, які спостерігають за безпекою через камери відеоспостереження, патрульні дізналися напрямок руху Volkswagen", – йдеться в повідомленні.

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Машину зупинили на проспекті Валерія Лобановського.

Патрульні затримали пасажира, який потрапляв під опис. З собою чоловік мав предмет, схожий на пістолет, своєї участі у події не заперечував.

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Раніше ми писали, що під Києвом чоловік через ревнощі підстрелив суперника.

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