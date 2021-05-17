У Києві неповнолітній хлопець стрибнув з мосту

Хлопець родом з Фастівщини – він пішов з дому рано вранці

У Києві сьогодні 15-річний хлопець стрибнув з моста. Як виявилося, ще рано вранці він пішов з дому, попередньо написавши рідним записку.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі області у Facebook.

Хлопець пішов з дому в селі Липовий Скиток, що на Фастівщині, попередньо написавши про те, що збирається вкоротити віку самогубством.

Пізніше в поліцію надійшло повідомлення про те, що у Києві 15-річний хлопець стрибнув з моста.

"На місце події прибули патрульні поліцейські Києва та медики. Лікарі госпіталізували юнака до лікарні, наразі він перебуває у тяжкому стані", – йдеться у повідомленні.

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Потерпілим виявився зниклий на Фастівщині неповнолітній.

За даним фактом порушенк кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області врятували дівчину, яку віднесло від берега на надувному матраці. Вона не могла самостійно вибратися з води.

Також нагадаємо, кількість загиблих на водоймах України продовжує зростати. Так, за станом на 27 липня на водних об'єктах з початку місяця загинули понад 200 осіб, з них 22 дитини.