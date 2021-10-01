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У Києві обстріляли автомобіль голови Держархіву: поранений водій

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 жовтня, 13:16
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Під час самого замаху чиновник перебував у відрядженні – стрілка затримала поліція
Зловмисники стріляли в авто з сусіднього будинку
Зловмисники стріляли в авто з сусіднього будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. У салоні знаходився тільки його водій. Чоловік отримав вогнепальне поранення щелепно-лицьової області.

Про це повідомив глава Держархіву в Facebook.

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За його словами, він був у відрядженні у Вінниці. Поїхав на поїзді, а службовий автомобіль залишив в архівному містечку на Солом'янській.

Пост глави Держархіву в соцмережах
Пост глави Держархіву в соцмережах / Фото: Facebook

Стріляли з сусіднього будинку. Водій в цей момент стояв поруч з гаражем, з-за чого отримав поранення підборіддя.

"Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. Інші обставини встановлюються. Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", – пише Хромов.

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Життю водія нічого не загрожує – медики оперативно надали чоловікові медичну допомогу.

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У поліції Києва сайту "Сьогодні" факт стрілянини по автомобілю в Солом'янському районі підтвердили, але поки подробиць не розголошують.

Замах на Шефіра

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Раніше ми писали про ще один замах.

  • Напад стався близько 10 ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
  • Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
  • Глава МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
  • Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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