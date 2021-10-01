У Києві обстріляли автомобіль голови Держархіву: поранений водій

Під час самого замаху чиновник перебував у відрядженні – стрілка затримала поліція

Зловмисники стріляли в авто з сусіднього будинку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. У салоні знаходився тільки його водій. Чоловік отримав вогнепальне поранення щелепно-лицьової області.

Про це повідомив глава Держархіву в Facebook.

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За його словами, він був у відрядженні у Вінниці. Поїхав на поїзді, а службовий автомобіль залишив в архівному містечку на Солом'янській.

Пост глави Держархіву в соцмережах / Фото: Facebook

Стріляли з сусіднього будинку. Водій в цей момент стояв поруч з гаражем, з-за чого отримав поранення підборіддя.

"Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. Інші обставини встановлюються. Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", – пише Хромов.

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Життю водія нічого не загрожує – медики оперативно надали чоловікові медичну допомогу.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" факт стрілянини по автомобілю в Солом'янському районі підтвердили, але поки подробиць не розголошують.

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