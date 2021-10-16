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У Києві обстріляли маршрутку з пасажирами – є поранений (оновлено)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 жовтня, 17:08
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У столиці відкрили вогонь по маршрутці – порушники зникли відразу після нападу, пізніше на місце приїхала поліція
У столиці стріляли по маршрутному таксі
У столиці стріляли по маршрутному таксі / Фото: Колаж: Сьогодні

Спочатку під Києвом чоловік у камуфляжі розстріляв авто з родиною, а тепер невідомі обстріляли маршрутний автобус. Унаслідок стрілянини в Дніпровському районі Києва 15 жовтня водій отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Попередньо правоохоронці з'ясували, що група зловмисників кілька разів вистрілила в бік транспортного засобу. Після цього порушники втекли.

"Внаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився", – зазначили в поліції.

Копи почали кримінальну справу за статтею про хуліганство (ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 7 років в'язниці.

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Що кажуть перевізники?

В асоціації перевізників Києва та Київської області сайту "Сьогодні" повідомили, що внаслідок стрілянини постраждала маршрутка №555. На цьому маршруті працює кілька перевізників.

В асоціації не змогли повідомити, чи пов'язана пригода з роботою маршруток і боротьбою за право працювати на даному маршруті. Раніше столична влада заявила про розрив декількох договорів з перевізниками, а також боротьбі з нелегальними перевізниками. Але номера конкретних маршрутів не озвучували.

Нелегальна зброя в Україні

Після початку війни на Донбасі Україна стала європейським лідером на ринку нелегальної зброї і боєприпасів. До початку конфлікту в країні налічувалося близько 3 млн одиниць незаконних "вогнестрілів".

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В "Українській асоціації власників зброї" припускають, що відтоді цей показник міг вирости до 5 млн "стволів" – від пістолетів Макарова і ТТ до автоматів Калашникова різних модифікацій.

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