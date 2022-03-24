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У Києві окупанти пошкодили понад 80 житлових будинків

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24 березня, 10:26
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Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується. У столиці працює гуманітарний штаб
Військові РФ обстрілюють мирне населення
Військові РФ обстрілюють мирне населення / Фото: "Сегодня"

З початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 дитячих садків та 12 шкіл.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Кількість людей, які потребують допомоги, збільшується, адже ворог своїми ударами пошкоджує житлові квартали міста. Зокрема, від початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що у Києві працює гуманітарний штаб, який накопичує запаси харчових продуктів та забезпечує медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності соціально вразливі категорії громадян.

Ситуація у Києві

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