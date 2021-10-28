Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві від COVID-19 померла молода вчителька – вона нещодавно народила

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 жовтня, 15:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ірина Валеріївна Шамота 11 днів тому народила здорову дитину
Коронавірус забрав життя мами двох маленьких дітей
Коронавірус забрав життя мами двох маленьких дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві від ускладнень коронавірусної інфекції померла молода вчителька Ірина Шамота. Жінка 11 днів тому народила дитину.

Про це повідомила тележурналіст та ведуча Марічка Падалко у Facebook.

Реклама

За її словами, молода вчителька викладала англійську мову у столичній школі №155, де навчаються її діти.

Читайте також:

Ірина Валеріївна Шамота 11 днів тому народила здорову дитину, але сама не пережила коронавірус.

Реклама

"Вона захворіла на останніх тижнях вагітності, була у вкрай тяжкому стані в реанімації під ШВЛ. Без мами залишилися двоє дітей", – повідомила Марічка Падалко.

У реанімації закінчуються місця для COVID-пацієнтів

У реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №4 зайнято майже 90% місць СOVID-хворими.

Про це повідомляє головний лікар медустанови Тетяна Мостепан.

Реклама

За словами медика, 30-40% пацієнтів одразу потрапляють у реанімацію. Середньої течії хвороби немає. Усі лікуються лише амбулаторно.

"У нас 455 ліжок та 90% місць вже зайняті. Усі пацієнти підключені до кисню. Такого ще не було", – Додала Тетяна Мостепан.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти