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У Києві від коронавірусу померла 4-місячна дитина

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 11:25
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Станом на ранок 29 листопада у Києві зафіксовано 431 новий випадок коронавірусу за добу
Серед нових хворих за добу понад 30 дітей
Серед нових хворих за добу понад 30 дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці від коронавірусу померли 45 хворих, зокрема 4-місячний хлопчик.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

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У Києві за добу зафіксували 431 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 297 173):

  • 234 жінки віком від 19 до 93 років;
  • 164 чоловіки віком від 18 до 89 років;
  • 21 дівчинка віком від 1 до 16 років;
  • 12 хлопчиків віком від 9 місяців до 16 років.

Кличко додав, що в Києві за добу 45 смертей від вірусу (всього 7493) – 28 жінок від 50 до 93 років і 16 чоловіків від 47 до 86 років. Крім цього, помер один хлопчик віком 4 місяці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (98), Дніпровському (63) та Солом'янському (57) районах.

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65 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали до лікарень 116 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

У Києві все ще висока смертність

Як запевнили нас у Держпродспоживслужбі, покращення спостерігаються практично за всіма показниками, але не у показника смертності.

"Єдиний високий показник – це смертність. А от щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне поліпшення ситуації" , – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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