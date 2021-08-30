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У Києві блискавка вдарила поруч із кафе, пожежа спалахнула миттєво (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
30 серпня, 21:12
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У Подільському районі Києва від удару блискавки під час грози почалася пожежа поруч із кафе – на лінію електропередачі впало дерево
У кафе в Подільському районі влучила блискавка
У кафе в Подільському районі влучила блискавка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, який накрило потужною грозовою зливою, від удару блискавки виникла пожежа поруч з одноповерховим будинком кафе на проспекті Правди, 66, у Подільському районі.

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Про це кореспонденту "Сьогодні" розповіли в ДСНС Києва.

"За попередньою інформацією, внаслідок потрапляння блискавки в окремо розміщену одноповерхову будівлю почалася пожежа. У ній міститься кафе "Хутір Виноградний". У цей момент до місця займання під'їжджають пожежні підрозділи", – відзначили в ДСНС.

Пізніше в ДСНС уточнили, загорілася не будівля кафе, а дерево, яке впало на лінію електропередачі, і була небезпека займання відкритого намету.

На цей момент пожежу ліквідовано, потерпілих немає.

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Як повідомляють очевидці, після удару блискавки біля "Хутора Виноградного" близько 30 секунд були спалахи, потім чули ляск.

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