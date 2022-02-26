У Києві розпочали стрілянину на Троєщині – російських диверсантів уже зловили (відео)

У Києві відкрили стрілянину на Троєщині, після чого у Мережі з'явилася інформація, що наші захисники впіймали російських окупантів.
Зокрема, про це пишуть Telegram-канали "KIEVMAP" та "Сьогодні".
Звуки пострілів місцеві мешканці почули близько 00:20. Після цього у соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.
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Невдовзі з'явилася інформація, що українські захисники затримали окупантів. Судячи з відео, зловили щонайменше двох диверсантів.
Що відбувалося в Україні 25 лютого
- Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету. А у Сумах місцеві жителі самі затримали окупанта.
- У Києві на Оболоні чули стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою у Вінницькій області, поранення отримали троє людей.
- З 25 лютого "Укрзалізниця" скасовує приміські поїзди Київського регіону.
- На чернігівському напрямку українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ .
- Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
- Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
- У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Містян просили терміново піти у укриття.