У Києві відкрили стрілянину по активістам біля будівництва (відео)

Невідомі обстріляли в Києві активістів, які пікетували будівництво в Голосіївському районі.

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Як розповіли "Сьогодні" в поліції Києва, на вулиці Ямській, де ведеться нібито незаконне будівництво, зібралося близько 30 чоловік, які виступають проти цього будівництва.

"За повідомленням очевидців до мітингуючим активістам під'їхав Мерседес-спринтер. З нього вискочили невідомі і відкрили стрілянину. Після цього машина швидко поїхала разом зі стрілявшими. У місті введено план "Перехоплення", – повідомили в поліції Голосіївського району.

Поки невідомо, чи є поранені в результаті стрілянини. У поліції кажуть, що ведеться пошук тих, хто стріляв і з'ясовуються всі обставини інциденту, який стався біля будівництва на Ямській.

Раніше ми писали, що в Києві сьогодні в Оболонському районі проходить мітинг.

Нагадаємо, що біля Офісу президента відбулися сутички мітингувальників із правоохоронцями. Підтримка активіста Сергія Стерненко пішла на кордон поліції – "стінка на стінку".

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