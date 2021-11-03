У Києві хлопець накинувся з ножем на своїх родичів – йому загрожує строк (фото)

20-річний підозрюваний переховувався від поліцейських

Суд обере запобіжний захід / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві впіймали 20-річного місцевого жителя, який напав із ножем на своїх родичів. Племінник ударив ножем тітку та її сина.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

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Інцидент стався на вулиці Лева Ревуцького. 48-річну жінку та її 26-річного сина госпіталізували. Хлопець намагався ховатися від правоохоронців.

Ніж виявили неподалік будинку / Фото: Нацполиция

"У ході комплексу оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції протягом 12 годин встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили у затриманого речовій доказ – ніж, якій він сховав біля власного будинку", – повідомив заступник начальника відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

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Хлопець намагався втекти від копів / Фото: Нацполиция

Йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне тяжке та легке тілесне ушкодження. Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Найближчим часом суд обере підозрюваний запобіжний захід.

Пік злочинності в Україні

Рівень злочинності в Україні почав зростати у перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку у 2000 році. Далі криміногенна ситуація покращала з початку 2017 року.

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