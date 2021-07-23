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У Києві пасажир напав на водія автобуса. Транспорт врізався у паркан – відео

23 липня 2021 11:04

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП

Через напад на водія автобус потрапив в ДТП. Колаж "Сьогодні"

Через напад на водія автобус потрапив в ДТП. Колаж "Сьогодні"

У столиці біля станції метро "Лук'янівська" чоловік напав на водія автобуса під час руху. Через це сталася аварія.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Зазначається, що порушник напав на водія, коли транспорт від'їхав від зупинки. У результаті автобус врізався у паркан біля станції метро.

"Якийсь чолов'яга вчора напав на водія автобуса № 31 на Лук'янівці, коли той рухався. Внаслідок нападу водій врізався у паркан", – написали під відео.

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На місце виїжджали правоохоронці. Як видно на відео, транспорт налетів на огорожу з боку водія. Інформації про потерпілих поки немає.

Нагадаємо, в Одесі напали на жінку – водія трамвая.

Крім того, у Житомирі пішохід напав на водія таксі через зауваження.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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