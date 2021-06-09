У Києві перекрили міст Метро: що відбувається

На місці НП працюють вибухотехніки і поліція

У столиці перекрили рух на мосту Метро. Фото: коллаж "Сьогодні"

У Києві 9 червня перекрили рух на мосту Метро. Як повідомили сайту "Сьогодні" в столичній поліції, на мосту виявили підозрілий предмет.

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Що саме за предмет виявлено, в поліції поки не говорять, чекають інформацію від спецслужб, які працюють на цей момент на місці НП.

Фото: Київ Оперативний / Telegram

Як повідомляють в Нацполіціі Києва, копи забезпечують охорону прилеглої території та проводять її огляд.

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Підозрілий предмет виявили перехожі біля мосту Метро на пішохідній зоні.

"Для перевірки цієї інформації на місце події виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи і представники інших профільних служб і відомств", – пишуть у повідомленні.

Відомості зареєстровані в Печерському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація.

У київському метрополітені кажуть, що працюють в звичайному режимі. Потяги підземки курсують по мосту Метро – з лівого на правий берег і назад.

Раніше ми писали про те, що в поліцію надійшов анонімний дзвінок про замінування станції.

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Нагадаємо, раніше в Києві чотири рази за тиждень "мінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.