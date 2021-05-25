У Києві перекрили вулицю Саксаганського: виявили підозрілий предмет (відео)

На місці працюють вибухотехніки – про підозрілий предмет повідомили громадяни

У Києві на вулиці Саксаганського виявили підозрілий предмет і викликали на місце поліцію. Водіїв просять об'їжджати місце перекриття іншими вулицями.

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Посеред проїзної частини стоїть автомобіль поліції, також на місці автомобіль швидкої медичної допомоги.

"На цей момент правоохоронці перекрили частину вулиці Саксаганського, на місці працюють вибухотехніки. Про підозрілий предмет повідомили звичайні громадяни. Поки невідомо, що це – сумка, валіза чи коробка", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Вибухотехніки ще не закінчили перевірку.

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Тим часом "Київпастранс" повідомляє, що затримується рух тролейбусів № 3, 12, 14 і автобусів № 69.

Пізніше передали, що рух на вулиці Саксаганського відновили.

Однак у поліції Києва кажуть, що перевірка підозрілого предмета на Саксаганського триває.

"Інформація про вільний проїзд по Саксаганського передчасна. Вибухотехніки ще працюють на місці", – заявили "Сьогодні" в поліції Києва.

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На місці провели контрольований вибух "предмета, схожого на вибухівку".

Нагадаємо, 1 вересня в Києві невідомі повідомили про мінування одного з навчальних закладів- гімназії № 32 на вулиці Федорова. Згодом вибухівки в приміщенні не виявили.

Раніше ми писали, що невідомий чоловік, в руках якого був предмет, схожий на пульт, з'єднаний проводами з пакетом, погрожував підірвати міст Метро в Києві.