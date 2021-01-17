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У Києві під'їзд затопило окропом (відео)

17 січня, 01:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Працівники ЖКГ після ввімкнення опалення не закрили крани

У Києві в суботу, 16 січня, через аварію на тепломережі на вулиці Щусєва у кількох будинках цілий день не було опалення, а ввечері мешканці не змогли вийти з під'їзду, тому що його затопило окропом.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Одна з мешканок під'їзду розповіла, що, коли вона після 21 години вечора спробувала вийти з квартири, в під'їзді було повно пари і конденсату, а на першому поверсі – окріп.

За її словами, аварійна служба приїхала тільки через дві години після численних дзвінків у диспетчерську Шевченківського району, на "102" і "101".

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Аварійники виявили, що працівники місцевого ЖКГ залишили відкритими спускні крани і після відновлення теплопостачання вся вода пішла у під'їзд.

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Нагадаємо, за словами столичного мера Віталія Кличка, за рік житлово-комунальна інспекція в Києві провела майже 2 тисячі перевірок і киянам повернули близько 30 млн гривень за неякісні комунальні послуги.

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Київ ЖКГ тепло потоп окріп під'їзд
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