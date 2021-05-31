У Києві підлітки помочилися на лавочці і виклали відео в Мережу

У Києві на Пейзажній алеї двоє дівчаток помочилися на одній з лавок. Як пишуть у ЗМІ, швидше за все їм захотілося "слави будь-яким шляхом".
Про це повідомляє Україна новини в Telegram.
Дівчатам приблизно на вигляд близько 15-17 років. Ролик вони виклали у своєму Instagram.
"Коли хочеться популярності, але ти більше нічого не вмієш, як бути бидлом", – підписали відео в Мережі.
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Користувачі також додали, що чекають офіційних вибачень за такий вчинок.
Самі ж дівчата змінили акаунти в соцмережах після свого вчинку.
Нагадаємо, що в в Києві оновили одне з найулюбленіших місць для прогулянок багатьох киян і гостей міста – пейзажну алею. Ремонт тут почався ще минулого літа.