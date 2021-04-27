У Києві підліток зарізав батьків і молодшого брата

Чергова родинна сварка перетворилась на криваве вбивство. Після цього хлопець ще кілька днів жив у квартирі з трупами родини

Поліція Києва затримала 16-річного хлопця за підозрою у потрійному вбивстві. Він завдав числених ножових поранень батькам та 8-річному брату, від чого ті загинули на місці.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці поліції Києва.

Напередодні киянка повідомила копам, що вже три дні не має зв'язку з сином, який з родиною проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. Копам у квартирі не відкрили двері, тож було вирішено зламати замки.

"Потрапивши до квартири, ми виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Підлітка затримали – при собі він мав ніж. Хлопець розповів, що під час чергової сварки з батьками схватився за ніж – спочатку вбив батька і матір, потім – брата. Після цього кілька днів перебував у квартирі з трупами, а коли зниклу родину почали розшукувати родичі, втік.

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Нагадаємо, у Дніпропетровській області 15-річний підліток зґвалтував 2-річну дівчинку, поки її мати перебувала на кухні.

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