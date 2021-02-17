У Києві потяг врізався в легковик, є жертва (фото)

Пасажира авто вирвало з салону і тягнуло близько кілометра

У Дарницькому районі Києва на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" на вулиці Бориспільській товарний поїзд врізався в легковий автомобіль, загинув чоловік.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі в Facebook.

32-річний водій "ВАЗа-2101", нехтуючи попереджувальними сигналами про наближення поїзда, намагався переїхати переїзд. У цей момент на всьому ходу в автомобіль врізався товарний поїзд.

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На момент зіткнення в машині було двоє людей. Водієві пощастило, а 25-річного пасажира поїзд вирвав з салону і простягнув ще близько кілометра. Чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

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Водієві запропонували пройти огляд на стан сп'яніння в установленому законом порядку, але той відмовився.

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В якому стані перебував водій буде встановлювати слідство. Він значних травм не отримав, від госпіталізації відмовився.

На даний момент водій легковика затриманий. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом зіткнулися п'ять автомобілів. Внаслідок ДТП на цій ділянці дороги утворився гігантський затор.

Також нагадаємо, у Києві п'яний водій скоїв ДТП і намагався сховатися, однак перехожі спільно з патрульними його затримали.

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