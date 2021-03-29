У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)

У Києві 24 березня з власної квартири викрали, а потім убили громадського активіста і добровольця, покинувши тіло в канаві в Київській області. Підозрювані вже затримані.

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Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури в Facebook.

Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі 37-річного активіста на Печерську, близько години утримували його проти волі і били. Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в машину і вивезли в невідомому напрямку.

Про зникнення в поліцію заявили близькі потерпілого.

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"У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині", – повідомили в прокуратурі.

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У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, в тому числі ножовими пораненнями, було знайдене.

Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт з невідомими особами. Ймовірних викрадачів затримано. Встановлюються мотиви злочину і можливі співучасники.

За інформацією видання "Українська правда", убитий громадський активіст – Олександр Мандич з позивним "Ташкент".

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Нагадаємо, у Львівській області викрили злочинну групу, яка викрала підприємця, щоб не повертати понад 150 тисяч доларівборгу.

Ми також повідомляли, що в Києві екс-депутат міськради організував банду, яка викрала бізнесменів і вимагала з них гроші.

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