У Києві викрали і вбили громадського активіста (фото)

У Києві 24 березня з власної квартири викрали, а потім убили громадського активіста і добровольця, покинувши тіло в канаві в Київській області. Підозрювані вже затримані.
Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури в Facebook.
Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня підозрювані, перебуваючи в квартирі 37-річного активіста на Печерську, близько години утримували його проти волі і били. Після цього чоловіка в напівпритомному стані силою посадили в машину і вивезли в невідомому напрямку.
Про зникнення в поліцію заявили близькі потерпілого.
"У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині", – повідомили в прокуратурі.
У неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, в тому числі ножовими пораненнями, було знайдене.
Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт з невідомими особами. Ймовірних викрадачів затримано. Встановлюються мотиви злочину і можливі співучасники.
За інформацією видання "Українська правда", убитий громадський активіст – Олександр Мандич з позивним "Ташкент".
Нагадаємо, у Львівській області викрили злочинну групу, яка викрала підприємця, щоб не повертати понад 150 тисяч доларівборгу.
Ми також повідомляли, що в Києві екс-депутат міськради організував банду, яка викрала бізнесменів і вимагала з них гроші.
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