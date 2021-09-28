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У Києві викрали лікаря, тримали в заручниках і вимагали у сім'ї викуп

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
28 вересня, 20:49
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Викрадачам загрожує від семи до дев'яти років за ґратами
У сім'ї вимагали викуп в 200 тисяч доларів
У сім'ї вимагали викуп в 200 тисяч доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві чоловік і жінка, змовившись, викрали лікаря-онколога і тримали його в гаражі. Вони вимагали у сім'ї викуп за родича і його авто.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Восени 2017 року чоловік і жінка викрали лікаря-онколога, яка в цей час перебувала у себе у дворі. Її привезли в орендований гараж і утримували там, вимагаючи у сім'ї викуп у 200 тисяч доларів.

Викрадачі також викрали автомобіль та забрали особисті речі потерпілої.

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Вироком Святошинського районного суду міста Києва вони визнані винними у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, крадіжці, здирстві і незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України).

Викрадачам загрожує від семи до дев'яти років за ґратами.

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