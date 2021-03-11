Русский
$ 27,7
32,93
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві поліція вилучила у місцевого жителя зброю і боєприпаси (фото)

11 березня, 13:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чоловікові загрожує до семи років в'язниці

У Києві поліцейські вилучили у місцевого жителя боєприпаси.

Реклама

Про це повідомляє ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

У Святошинському районі поліцейські помітили на вулиці Литвиненко-Вольгемут чоловіка, який підозріло поводився. Він зізнався, що має при собі військовий ніж.

А в квартирі 32-річного зловмисника правоохоронці в ході обшуку виявили: гранату Ф-1 із запалом, ножі, рушницю і патрони різного калібру.

Реклама

"Ми виявили та вилучили чотири предмети, ззовні схожі на ножі, оптичний приціл, предмет, схожий на рушницю, набої різного калібру, а також циліндричний паперовий, ймовірно, вибуховий пакет та гранату Ф-1 із запалом. Усі предмети оглянули вибухотехніки та направили їх на відповідні експертизи, а зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

В тренді
Міські невидимки. Як живеться мешканцям приватного сектора в Києві (рос.)

Небезпечні предмети відправили на експертизу. Тепер фігуранту загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

Раніше ми повідомляли, що схрон зі зброєю і боєприпасами виявили і в лісосмузі в Луганській області.

Реклама

Також нагадаємо, в Харківській області знайшли величезний тайник з вибухівкою і боєприпасами.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ граната ніж поліція поліція Києва

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювану
Вбивство поліціянтки в Києві: копи затримали підозрювануНадзвичайні події
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)
У Києві згоріла лазня: стало відомо, скільки людей загинули (фото)Надзвичайні події
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналіст
Убита в Києві очолювала Департамент кіберполіції – журналістНадзвичайні події
У Києві вбили жінку: у неї було поліцейське посвідчення
У Києві вбили жінку: у неї було поліцейське посвідченняНадзвичайні події
Убивство жінки-поліцейської в Києві: у кіберполіції розповіли про загиблу колегу
Убивство жінки-поліцейської в Києві: у кіберполіції розповіли про загиблу колегуНадзвичайні події
Підозрюваний вистрибнув з вікна квартири: в Києві вбили чоловіка (фото)
Підозрюваний вистрибнув з вікна квартири: в Києві вбили чоловіка (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти