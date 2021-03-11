У Києві поліція вилучила у місцевого жителя зброю і боєприпаси (фото)

У Києві поліцейські вилучили у місцевого жителя боєприпаси.
Про це повідомляє ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.
У Святошинському районі поліцейські помітили на вулиці Литвиненко-Вольгемут чоловіка, який підозріло поводився. Він зізнався, що має при собі військовий ніж.
А в квартирі 32-річного зловмисника правоохоронці в ході обшуку виявили: гранату Ф-1 із запалом, ножі, рушницю і патрони різного калібру.
"Ми виявили та вилучили чотири предмети, ззовні схожі на ножі, оптичний приціл, предмет, схожий на рушницю, набої різного калібру, а також циліндричний паперовий, ймовірно, вибуховий пакет та гранату Ф-1 із запалом. Усі предмети оглянули вибухотехніки та направили їх на відповідні експертизи, а зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.
Небезпечні предмети відправили на експертизу. Тепер фігуранту загрожує до семи років тюремного ув'язнення.
Раніше ми повідомляли, що схрон зі зброєю і боєприпасами виявили і в лісосмузі в Луганській області.
Також нагадаємо, в Харківській області знайшли величезний тайник з вибухівкою і боєприпасами.
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