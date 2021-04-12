У Києві поліція закрила заклад, де під час карантину розважалися люди (фото)

У Києві патрульні закрили заклад, який порушував правила карантину.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Facebook.
Патрульні отримали виклик на вулицю Солом'янську.
"Заявник був обурений тим, що під час карантину один з пунктів харчування продовжує працювати" , – йдеться в повідомленні.
Двері в ресторану були закриті. Однак, з закритого закладу якраз виходили люди і патрульні потрапили всередину. Зал ресторану був заповнений відвідувачами.
На питання поліцейських, про правила карантину, адміністратор закладу відповіла, що їй дозволено працювати.
Патрульні склали протокол за порушення правил карантину. Роботу закладу негайно припинили.
Нагадаємо, в Києві за минулу добу виявили 537 нових випадків інфікування COVID-19.
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