У Києві поліція закрила заклад, де під час карантину розважалися люди (фото)

У Києві патрульні закрили заклад, який порушував правила карантину.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Facebook.

Патрульні отримали виклик на вулицю Солом'янську.

"Заявник був обурений тим, що під час карантину один з пунктів харчування продовжує працювати" , – йдеться в повідомленні.

Двері в ресторану були закриті. Однак, з закритого закладу якраз виходили люди і патрульні потрапили всередину. Зал ресторану був заповнений відвідувачами.

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На питання поліцейських, про правила карантину, адміністратор закладу відповіла, що їй дозволено працювати.

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Патрульні склали протокол за порушення правил карантину. Роботу закладу негайно припинили.

Нагадаємо, в Києві за минулу добу виявили 537 нових випадків інфікування COVID-19.

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