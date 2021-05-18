У Києві після дощу обрушилася стіна автосалону (фото)

У Шевченківському районі Києва сьогодні через сильну грозу обрушилася стіна автосалону. Очевидці опублікували фото в інтернеті.
Про це повідомляє ХК в Telegram.
НП подія сталася на вулиці Глибочицькій.
"Через погодні умови впала огорожа автосалону", – пишуть в Мережі.
Судячи з фото, на землі валяються цеглини, уламки черепиці, а також вивіска самого автосалону.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що в Києві сьогодні на Подолі сталася НП на вулиці Іллінська, 8. Тут "розійшовся" асфальт і в яму провалився Мерседес.
Нагадаємо, біля фабрики Roshen в Києві утворився паруючий гейзер.