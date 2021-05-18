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У Києві після дощу обрушилася стіна автосалону (фото)

18 травня, 18:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На фото видно, що на землі валяються цеглини, уламки черепиці, а також вивіска салону

У Шевченківському районі Києва сьогодні через сильну грозу обрушилася стіна автосалону. Очевидці опублікували фото в інтернеті.

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Про це повідомляє ХК в Telegram.

НП подія сталася на вулиці Глибочицькій.

"Через погодні умови впала огорожа автосалону", – пишуть в Мережі.

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Судячи з фото, на землі валяються цеглини, уламки черепиці, а також вивіска самого автосалону.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, що в Києві сьогодні на Подолі сталася НП на вулиці Іллінська, 8. Тут "розійшовся" асфальт і в яму провалився Мерседес.

Нагадаємо, біля фабрики Roshen в Києві утворився паруючий гейзер.

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