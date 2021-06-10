У Києві серед вулиці викрали бізнесмена з Сербії (відео)

Скріншот з відео
У Києві серед вулиці викрали сербського бізнесмена, власника компанії "Дельта Спорт" Мілована Рогановича.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
"До поліції звернувся громадянин, який повідомив, що його друг-іноземець перестав виходити на зв'язок. Почали шукати "шо, де і до чого" і виявилося, що 7 червня 2021 року на столичному Подолі невідомі особи викрали бізнесмена, власника компанії "Дельта Спорт", громадянина Сербії Мілована Рогановича", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці підтвердили інформацію про викрадення та уточнили, що проводять перевірку.<esi:include src="https://www.segodnya.ua/ua/_block/esi/article.block.service.list/%257B%2522skin%2522%253A%2522%2522%252C%2522items_count%2522%253A1%252C%2522show_paginator%2522%253Afalse%252C%2522category%2522%253A3842%252C%2522use_secondary_category%2522%253Atrue%252C%2522article_type%2522%253A4%252C%2522list_type%2522%253A%2522ArticleBundle%253ABlock%253Atrend_in_text.html.twig%2522%257D" onerror="continue" />
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини з корисливих мотивів, передає Obozrevatel.
Раніше ми писали, що в Харкові на парковці біля торгового центру "Французький бульвар" троє невідомих силоміць затягли в автомобіль Mercedes чоловіка, який при цьому чинив опір.
Нагадаємо, в Києві двоє чоловіків викрали жителя Троєщини,побили його і вимагали гроші за звільнення.