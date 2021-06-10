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У Києві серед вулиці викрали бізнесмена з Сербії (відео)

10 червня 2021 16:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

До поліції звернувся його друг та повідомив, що серб Мілован Роганович перестав виходити на зв'язок – чоловіка шукають

Скріншот з відео

Скріншот з відео

У Києві серед вулиці викрали сербського бізнесмена, власника компанії "Дельта Спорт" Мілована Рогановича.

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Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

"До поліції звернувся громадянин, який повідомив, що його друг-іноземець перестав виходити на зв'язок. Почали шукати "шо, де і до чого" і виявилося, що 7 червня 2021 року на столичному Подолі невідомі особи викрали бізнесмена, власника компанії "Дельта Спорт", громадянина Сербії Мілована Рогановича", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці підтвердили інформацію про викрадення та уточнили, що проводять перевірку.

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За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини з корисливих мотивів, передає Obozrevatel.

Раніше ми писали, що в Харкові на парковці біля торгового центру "Французький бульвар" троє невідомих силоміць затягли в автомобіль Mercedes чоловіка, який при цьому чинив опір.

Нагадаємо, в Києві двоє чоловіків викрали жителя Троєщини,побили його і вимагали гроші за звільнення.

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