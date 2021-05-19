У Києві зловили художника з наркотиками – версія поліції

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або ж до п'яти років в'язниці

У Києві затримали чоловіка з наркотиками – раніше ми писали, що це був Дмитро Бугайчук. За даним фактом розпочато кримінальне провадження, а також призначено службове розслідування щодо дій поліцейських.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Копи помітили двох підозрілих незнайомців, які при вигляді поліцейських, відразу побігли. Наздогнали тільки одного з чоловіків.

"Чоловік перебував із явними ознаками алкогольного сп’яніння та при затриманні чинив опір, а відтак було прийнято рішення застосувати спеціальний засіб – сльозогінний газ та кайданки", – йдеться в повідомленні.

Коли незнайомець біг, копи побачили, що він викинув з кишені телефон і якийсь пакет.

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"Тому далі у присутності понятих правоохоронці провели огляд місця події та на тротуарі виявили зіп-пакет із речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану. Для документування події прибула слідчо-оперативна група, а також карета швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Затриманий – уродженець Житомира, 1981 року народження. Вилучені речовини направлені на проведення експертного дослідження.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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Раніше ми писали, що Слава Камінська зізналася, що вживала наркотики.

Нагадаємо, в Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом.