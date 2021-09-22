У Києві затримали іноземця, який погрожував пасажирам метро зброєю (фото)

Хуліган нецензурно висловлювався, ударив потерпілу в обличчя і розмахував предметом, схожим на пістолет

Чоловіка впізнали і затримали в одному з ТРЦ столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві копи спіймали іноземця, який у вагоні метро погрожував пасажирам зброєю, а також вдарив жінку. Йому загрожує до семи років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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На станції метро "Кловська" жінка повідомила копам, що невідомий пасажир нецензурно висловлювався, ударив потерпілу в обличчя і розмахував предметом, схожим на пістолет.

Зброя, яку вилучили у іноземця / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"За допомогою відео нам вдалося встановити маршрут руху ймовірного підозрюваного та його особу. Ним виявився громадянин іншої держави, 1989 року народження. Протягом доби ми з’ясували його місце знаходження та затримали в одному з торгово-розважальних центрів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Потерпілу направлено на проходження судово-медичної експертизи", – розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Никонов.

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Під час обшуку на вулиці Ревуцького поліцейські вилучили пневматичний пістолет, який спрямований на експертне дослідження.

Чоловіка зафіксували камери відеоспостереження / Фото: Патрульная полиция Киева

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"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 – хуліганство, Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення", – додав поліцейський.

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