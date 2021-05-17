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У Києві продавали фейкові COVID-довідки: загрожує строк до п'яти років

17 травня, 14:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Відбитки печаток на довідках не відповідали печаткам клініки, від імені якої друкувалися довідки

У Києві повідомили про підозру чоловікові, який продавав фейкові довідки про відсутність позитивного результату на COVID-19. За місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Житель Дарницького району через соцмережу поширював інформацію про продаж підроблених довідок про тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Вартість довідки становила 500 гривень, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв'язку. Довідки виготовлялися на іноземних мовах із метою виїзду замовника за кордон.

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"У ході проведеного у січні 2021 року санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблені довідки з підробленими відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо", – йдеться в повідомленні.

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Фото: REUTERS/Yves Herman

Після технічних експертиз стало відомо, що відбитки печаток на віддалених довідках не відповідають відбитку печатки клініки, від імені якої друкувалися довідки.

Досудове розслідування триває. За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що шахраї продають липові довідки з підписами медиків.

Також нагадаємо, МОЗ відреагував на те, що українцям пропонують підроблені довідки про тести на COVID-19.

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