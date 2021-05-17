У Києві продавали фейкові COVID-довідки: загрожує строк до п'яти років

У Києві повідомили про підозру чоловікові, який продавав фейкові довідки про відсутність позитивного результату на COVID-19. За місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази.
Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.
Житель Дарницького району через соцмережу поширював інформацію про продаж підроблених довідок про тестування на COVID-19 методом ПЛР.
Вартість довідки становила 500 гривень, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв'язку. Довідки виготовлялися на іноземних мовах із метою виїзду замовника за кордон.
Читайте також: Покарана на 10 років за підробку довідки! Вирок фігуристки з Росії, і вона не одна така
"У ході проведеного у січні 2021 року санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблені довідки з підробленими відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо", – йдеться в повідомленні.
В трендіКричала і матюкалась: у Києві мати послала дітей по пиво, а потім влаштувала розбірки (відео)
Після технічних експертиз стало відомо, що відбитки печаток на віддалених довідках не відповідають відбитку печатки клініки, від імені якої друкувалися довідки.
Досудове розслідування триває. За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
Раніше ми повідомляли, що шахраї продають липові довідки з підписами медиків.
Також нагадаємо, МОЗ відреагував на те, що українцям пропонують підроблені довідки про тести на COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус