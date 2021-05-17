У Києві продавали фейкові COVID-довідки: загрожує строк до п'яти років

Відбитки печаток на довідках не відповідали печаткам клініки, від імені якої друкувалися довідки

У Києві повідомили про підозру чоловікові, який продавав фейкові довідки про відсутність позитивного результату на COVID-19. За місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Житель Дарницького району через соцмережу поширював інформацію про продаж підроблених довідок про тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Вартість довідки становила 500 гривень, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв'язку. Довідки виготовлялися на іноземних мовах із метою виїзду замовника за кордон.

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"У ході проведеного у січні 2021 року санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблені довідки з підробленими відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо", – йдеться в повідомленні.

Після технічних експертиз стало відомо, що відбитки печаток на віддалених довідках не відповідають відбитку печатки клініки, від імені якої друкувалися довідки.

Досудове розслідування триває. За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що шахраї продають липові довідки з підписами медиків.

Також нагадаємо, МОЗ відреагував на те, що українцям пропонують підроблені довідки про тести на COVID-19.

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