У Києві продавець морозива побив покупця через українську мову

В Києві відбувся конфлікт через українську мову. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві продавець морозива побив клієнта за прохання обслуговувати його українською мовою. Про це повідомив потерпілий Володимир Олівець на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, інцидент стався 13 липня в Ботанічному саду ім. Олександра Фоміна.

"Жінка-продавець морозива навідріз відмовилася обслуговувати українською мовою. А її чоловік-напарник з характерними татуюваннями на плечі ще й побив", – розповів Олівець.

Потерпілий зазначив, що після того, як він викликав поліцію, нападник сховався за холодильником. Патрульні прибули через 50 хвилин, але затримувати зловмисника відмовилися, пославшись на "важливий виклик", і порадили потерпілому самому йти до поліцейської дільниці, та писати заяву.

"Заяву зареєстрував, направлення на зняття побоїв, всупереч анонсу патрульних, ніхто і не запропонував. Ймовірно, україномовних у них б'ють постійно, реакція поліцейських – як на білий день і повітря навколо", – підсумував киянин.

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