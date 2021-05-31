У Києві прогримів вибух: є постраждалий

У Києві 31 травня стався вибух у будинку в Шевченківському районі. В результаті постраждав чоловік.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.

Сьогодні вночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Зоологічній стався вибух.

"Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події", – пишуть у відомстві.

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Постраждалого терміново госпіталізували в лікарню. На місці НП працювала поліція, вибухотехніки і медики.

Як повідомили "Сьогодні" в поліції, у потерпілого був конфлікт з іншим чоловіком, після чого здетонував вибуховий пристрій.

"Зараз з'ясовуємо походження цієї вибухівки. Потерпілий у лікарні, його життю загрози немає", – повідомила нам пресофіцер Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку.

Також нагадаємо, в київській багатоповерхівці прогримів вибух. В результаті обрушилися перекриття між четвертим, п'ятим, шостим і сьомим поверхами. Загинули люди.