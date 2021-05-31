У Києві прогримів вибух: є постраждалий

У Києві 31 травня стався вибух у будинку в Шевченківському районі. В результаті постраждав чоловік.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.
Сьогодні вночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що в будинку на вулиці Зоологічній стався вибух.
"Попередньо встановлено, у 43-річного потерпілого в руках здетонував вибухонебезпечний предмет. Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події", – пишуть у відомстві.
Читайте також: У Києві підірвали банкомат ПриватБанку: відео з місця вибуху і фото нальотчиків
Постраждалого терміново госпіталізували в лікарню. На місці НП працювала поліція, вибухотехніки і медики.
Як повідомили "Сьогодні" в поліції, у потерпілого був конфлікт з іншим чоловіком, після чого здетонував вибуховий пристрій.
"Зараз з'ясовуємо походження цієї вибухівки. Потерпілий у лікарні, його життю загрози немає", – повідомила нам пресофіцер Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку.
Також нагадаємо, в київській багатоповерхівці прогримів вибух. В результаті обрушилися перекриття між четвертим, п'ятим, шостим і сьомим поверхами. Загинули люди.