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У Києві прогримів вибух у Деснянському районі

8 березня, 00:10

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У сусідньому будинку вибило вікна

У Києві поруч з гаражними приміщеннями на вулиці Радистів (Деснянський район) стався вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало шибки.

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Про це повідомила прес-служжба поліції Києва у Facebook.

Інформації про постраждалих поки немає.

Зазначається, що в поліцію Києва в неділю близько 21:00 одночасно надійшло кілька повідомлень про вибух у районі гаражів на Радистів.

На місці події працюють слідчі, кінологи, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і лікарі.

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Правоохоронці забезпечуюють охорону місця події і встановлюють деталі інциденту.

Нагадаємо, в середині лютого чоловік підірвав себе на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі в Києві.

Ми також повідомляли, що в Миколаївській області 1 березня вибухнув котел у школі – рятувальникам довелося діставати потерпілого з-під залізобетонної плити.

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Київ вибух гаражі Деснянський район
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