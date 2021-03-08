У Києві прогримів вибух у Деснянському районі

У Києві поруч з гаражними приміщеннями на вулиці Радистів (Деснянський район) стався вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало шибки.

Реклама

Про це повідомила прес-служжба поліції Києва у Facebook.

Інформації про постраждалих поки немає.

Зазначається, що в поліцію Києва в неділю близько 21:00 одночасно надійшло кілька повідомлень про вибух у районі гаражів на Радистів.

На місці події працюють слідчі, кінологи, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і лікарі.

Реклама

Правоохоронці забезпечуюють охорону місця події і встановлюють деталі інциденту.

Нагадаємо, в середині лютого чоловік підірвав себе на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі в Києві.

Ми також повідомляли, що в Миколаївській області 1 березня вибухнув котел у школі – рятувальникам довелося діставати потерпілого з-під залізобетонної плити.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама