У Києві прогримів вибух у Деснянському районі

У Києві поруч з гаражними приміщеннями на вулиці Радистів (Деснянський район) стався вибух, від якого в сусідньому будинку повибивало шибки.
Про це повідомила прес-служжба поліції Києва у Facebook.
Інформації про постраждалих поки немає.
Зазначається, що в поліцію Києва в неділю близько 21:00 одночасно надійшло кілька повідомлень про вибух у районі гаражів на Радистів.
На місці події працюють слідчі, кінологи, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і лікарі.
Правоохоронці забезпечуюють охорону місця події і встановлюють деталі інциденту.
Нагадаємо, в середині лютого чоловік підірвав себе на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі в Києві.
Ми також повідомляли, що в Миколаївській області 1 березня вибухнув котел у школі – рятувальникам довелося діставати потерпілого з-під залізобетонної плити.
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