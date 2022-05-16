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У Києві прогриміло кілька вибухів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 травня, 02:17
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Над одним зі спальних районів столиці піднявся густий чорний дим
У столиці гучні вибухи. Фото: "Реальний Київ", колаж "Сьогодні"
У столиці гучні вибухи. Фото: "Реальний Київ", колаж "Сьогодні"

Вночі 16 травня у Києві прогриміло кілька вибухів. Інформації про прильоти ракет не було. Також у столиці немає повітряної тривоги.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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Як стало відомо, над одним зі спальних районів Києва піднявся густий чорний дим. У разі сильного запаху гару мешканцям столиці рекомендують не панікувати та закрити вікна.

Пізніше Збройні сили України повідомили, що у Києві вибухнув автомобіль.

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У небі Києва густий чорний дим. Фото: "Реальний Київ"

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У Львівській області прогриміли вибухи: РФ завдала удару по військовому об'єкту

У Львівській області та Львові вночі було чутно звуки вибухів, а також сирени повітряної тривоги. За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, в області було чути близько шести вибухів. Спрацювала ППО.

"Жителі Львівщини! Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 був ракетний удар по одному з об'єктів військової інфраструктури. Інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється", – йдеться у повідомленні Максима Козицького.

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