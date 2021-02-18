У Києві проходить марш пам'яті Героїв Небесної Сотні (відео)

У Києві 18 лютого стартував марш пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
Перш в Михайлівському соборі відбулася панахида за загиблими на Майдані.
Простуючі направляються на Грушевського і алею Героїв Небесної Сотні. Люди йдуть з плакатами "Майдан вимагає справедливості" і скандують "Смерть ворогам".
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Раніше ми писали, як в Києві проходила ходу в пам'ять про загиблих героїв Небесної сотні.
Нагадаємо, 18-20 лютого 2014 року на Майдані почалися розстріли активістів, які брали участь в Революції Переваги. Тоді в центрі Києва загинули близько ста чоловік, кілька десятків людей пропали безвісти, понад тисячу отримали поранення, а сотні – арештовані і піддалися тортурам. ми зібрали спогади українців про найкривавіших днях Майдану.
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