У Києві мітингують ФОПи: організатора затримали ще до початку акції (фото)

У столиці в четвер, 23 вересня, на площі перед Верховною Радою проходить мітинг підприємців. Станом на 10:30 на акцію зібралися близько 400 людей.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.
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Мітинг повинен був початися о 10:00, але мітингувальники почали приходити ще о 9:00. Сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, у ході якого розглянуть поправки щодо ФОПів у законодавчі акти і Податковий кодекс. Головна вимога мітингувальників – прийняти правки.
Що з лідером SaveФОП?
Перед акцією сталася сутичка між протестувальниками і поліцією. У результаті затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.
Він обіцяв, що ФОПи заблокують урядовий квартал, на даний момент його відвезли в Печерське відділення поліції.
- Нагадаємо, в кінці квітня в Миколаєві ФОПи штурмували міськраду через карантин.
- Крім того, навесні в центрі Львова підприємці вийшли на акцію протесту проти карантину. Люди вимагали, щоб їм дозволили працювати.