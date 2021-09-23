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У Києві мітингують ФОПи: організатора затримали ще до початку акції (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 10:50
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Перед початком мітингу сталися сутички підприємців і поліції – копи затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича
У Києві мітингують підприємці
У Києві мітингують підприємці / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці в четвер, 23 вересня, на площі перед Верховною Радою проходить мітинг підприємців. Станом на 10:30 на акцію зібралися близько 400 людей.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Мітинг повинен був початися о 10:00, але мітингувальники почали приходити ще о 9:00. Сьогодні в Раді заплановано позачергове засідання, у ході якого розглянуть поправки щодо ФОПів у законодавчі акти і Податковий кодекс. Головна вимога мітингувальників – прийняти правки.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сегодня"

Що з лідером SaveФОП?

Перед акцією сталася сутичка між протестувальниками і поліцією. У результаті затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.

Фото: Роман Петушков, "Апостроф"
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Він обіцяв, що ФОПи заблокують урядовий квартал, на даний момент його відвезли в Печерське відділення поліції.

Фото: Роман Петушков, "Апостроф"
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

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