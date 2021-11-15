Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві сталася пожежа поблизу ТРЦ "Ocean Plaza" (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 листопада, 22:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі пожежники намагаються загасити полум'я
Що стало причиною загоряння — невідомо/Колаж: Сьогодні
Що стало причиною загоряння — невідомо/Колаж: Сьогодні

У Києві, де нещодавно горів ресторан на Подолі, сталося займання на території торговельно-розважального центру "Ocean Plaza".

Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Реклама

Деталі пожежі

Пожежа виникла на вулиці Антоновича, 176. Нині відомо, що на місці інциденту працюють пожежники. Інформації про постраждалих та загиблих немає.

Пожежники намагаються загасити вогонь ну території ТРЦ "Ocean Plaza"/Відео: Telegram-канал dtp.kiev.ua

У Києві горів ще один торговельний центр

У Києві сталася пожежа у торговельному центрі "Інтервал-Плаза" у Голосіївському районі. Вогонь помітили на даху будівлі на вулиці Велика Васильківська, 143/2. На місці працювала бригада ДСНС.

Жертв та постраждалих у пригоді немає.

Реклама

"На даху 6-поверхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання електропроводів із подальшим горінням", – пояснили в ДСНС Києва.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 483

захворіло за тиждень в Києві

-5%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

15 листопада 1991. В Україні посилюють відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.11

Російський рубль (₽)

0.3619

Євро (€)

29.9

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти