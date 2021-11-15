У Києві сталася пожежа поблизу ТРЦ "Ocean Plaza" (відео)

У Києві, де нещодавно горів ресторан на Подолі, сталося займання на території торговельно-розважального центру "Ocean Plaza".
Про це повідомили в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Деталі пожежі
Пожежа виникла на вулиці Антоновича, 176. Нині відомо, що на місці інциденту працюють пожежники. Інформації про постраждалих та загиблих немає.
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У Києві горів ще один торговельний центр
У Києві сталася пожежа у торговельному центрі "Інтервал-Плаза" у Голосіївському районі. Вогонь помітили на даху будівлі на вулиці Велика Васильківська, 143/2. На місці працювала бригада ДСНС.
Жертв та постраждалих у пригоді немає.
"На даху 6-поверхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання електропроводів із подальшим горінням", – пояснили в ДСНС Києва.
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