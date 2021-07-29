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Саморобна бомба: в Україні за день сталося два вибухи в почтоматах (фото)

29 липня 2021 13:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На місці НП зараз правоохоронці, що вибухнуло поки невідомо

Пошкоджений почтомат в ТЦ на Оболоні. Фото: колаж "Сегодня"

Пошкоджений почтомат в ТЦ на Оболоні. Фото: колаж "Сегодня"

Сьогодні вранці, 29 липня, в приміщенні одного з торгових центрів стався вибух поштомата. На місце виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва.

В одному зі скринь поштомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів.

Уламки після вибуху. Фото: Нацполіція

Уламки після вибуху. Фото: Нацполіція

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"Поліцейські проводять на місці всі необхідні першочергові слідчі дії. В результаті інциденту ніхто не постраждав", – пишуть у повідомленні.

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Подія зареєстрована в Оболонському районному відділі поліції. Після завершення перевірки їй буде дана правова кваліфікація.

Місце події. Фото: Нацполіція

Місце події. Фото: Нацполіція

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Крім того, одеські правоохоронці розслідують обставини пошкодження майна в поштовому відділенні на Миколаївській дорозі.

"У ході обстеження об'єкта вибухотехніки встановили, що в одному з ящиків поштомата спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу і поліетилену",говорять в поліції Одеської області.

Знищена ячейка в Одесі. Фото: Нацполіція

Знищена ячейка в Одесі. Фото: Нацполіція

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Раніше ми писали, що потужний вибух прогримів в порту Дубая (ОАЕ). Тоді повідомлялося, що вибух стався на судні, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.

Також ми писали, що після вибуху на заводі "Рівнеазот" в атмосферу потрапили небезпечні хімікати.

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