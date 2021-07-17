У Києві сталася стрілянина: є постраждалі

Як виявилося, спочатку між чоловіками стався конфлікт, після якого один з них почав стріляти

У суботу, 17 липня, в Києві на вулиці Уманській сталася стрілянина, в результаті постраждав чоловік.

Реклама

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них вистрілив в ногу другому. Після цього чоловік нібито заштовхав потерпілого в під'їзд і не випускав його.

Потерпілому медики надали допомогу, а на місце події була викликана слідчо-оперативна група.

За словами свідків, вони бачили чоловіка зі схожим на автоматичну зброю предмет.

Реклама

"Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітила інша людина і підійшла до нього, щоб надати медичну допомогу і потягнула його в під'їзд", – повідомили в поліції.

В тренді На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталося

Зараз з'ясовуються всі деталі події.

Раніше ми повідомляли, що в Києві спецназівці затримали чоловіка, який стріляв в перехожих з вікна своєї квартири.

Нагадаємо, що в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.