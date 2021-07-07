У Києві сталася стрілянина: поранений коп, стрілець закрився в квартирі (фото)

На Голосіївському проспекті сталася стрілянина. Фото: Владислав Гарнаєв, "Сьогодні"

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина. У місті провадять спецоперацію "Грім".

Як повідомили "Сьогодні" в поліції, патрульні приїхали на виклик через конфлікт у квартирі, але власник приміщення відкрив вогонь з мисливської рушниці. Внаслідок цього коп отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина – поранення в обличчя.

Реклама

Після цього стрілок закрився в квартирі. Його родич розповів нашим журналістам, що чоловік сам викликав поліцію, бо до нього прийшли "забрати квартиру". Він вийшов на зв'язок із журналістами і вимагає адвоката.

Місце події оточили, рух на вулиці перекрито. Фото: Владислав Гарнаєв, "Сьогодні"

Читайте також: Стрілянина під Києвом: невідомий відкрив вогонь біля адмінбудівлі (фото)

Реклама

"Зараз в столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання зловмисника. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються всі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецназівці", – сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який перебуває на місці події.

Працюють там і слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Раніше ми повідомляли, що вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула одна людина.

Також нагадаємо, у Харкові серед білого дня підстрелили чоловіка. Потерпілого терміново госпіталізували в Харківську міську клінічну лікарню.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: