У Києві сталася стрілянина: постраждав чоловік (фото)

Стрілянина в Святошинському районі. / Фото: dtp.kiev.ua
У Києві в Святошинському районі сталася стрілянина, один чоловік отримав поранення.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Інцидент стався біля супермаркету на вулиці Верховинній. Як розповіли "Сьогодні" в поліції Києва, стався конфлікт компанії відпочивальників з перехожим.
/ Фото: dtp.kiev.ua
Виявилося, що у перехожого був з собою цілий арсенал зброї, у тому числі травматичні пістолети і ножі. Сварка переросла в бійку і стрілянину.
"Поранення в ногу отримав чоловік з компанії відпочивальників. У нього стріляли з травмата. На цей момент співробітники поліції встановлюють усі обставини інциденту", – розповіли нам у поліції Святошинського району.
Правоохоронці не змогли підтвердити, чи був чоловік військовослужбовцем.
/ Фото: dtp.kiev.ua
Чоловіка вже затримали, на місці працюють криміналісти.
/ Фото: dtp.kiev.ua
Нагадаємо, у Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. У результаті двоє чоловіків отримали поранення.
Крім того, у Києві пасажир розстріляв водія автобуса.