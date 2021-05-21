У Києві сталася стрілянина: постраждав чоловік (фото)

У столиці чоловіки почали сваритися з перехожим, у якого виявився цілий арсенал зброї, – він почав стрілянину

Стрілянина в Святошинському районі. / Фото: dtp.kiev.ua

У Києві в Святошинському районі сталася стрілянина, один чоловік отримав поранення.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Інцидент стався біля супермаркету на вулиці Верховинній. Як розповіли "Сьогодні" в поліції Києва, стався конфлікт компанії відпочивальників з перехожим.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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Виявилося, що у перехожого був з собою цілий арсенал зброї, у тому числі травматичні пістолети і ножі. Сварка переросла в бійку і стрілянину.

"Поранення в ногу отримав чоловік з компанії відпочивальників. У нього стріляли з травмата. На цей момент співробітники поліції встановлюють усі обставини інциденту", – розповіли нам у поліції Святошинського району.

Правоохоронці не змогли підтвердити, чи був чоловік військовослужбовцем.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Чоловіка вже затримали, на місці працюють криміналісти.

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/ Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, у Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. У результаті двоє чоловіків отримали поранення.

Крім того, у Києві пасажир розстріляв водія автобуса.