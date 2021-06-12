У Києві сталася ДТП з перекиданням – фото

Вранці в суботу, 12 червня, у столиці сталася аварія – патрульні попереджають про ускладнений рух на дорозі

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Легковик перекинулася на дах.

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Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції столиці, рух у напрямку станції метро "Житомирська" ускладнено.

Чи є постраждалі або загиблі, поки не повідомляється.

Автомобіль перекинувся посеред траси. Фото: dtp.kiev.ua

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Раніше ми повідомляли, що у Києві легковик протаранив маршрутку, є постраждалі. У маршрутці №701 (Бровари – автостанція "Дарниця") було 12 осіб.

Також нагадаємо, у Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси – є постраждалі. Через зіткнення комунального і міжміського автобуса утворився затор.

Крім того, під Києвом вантажівка в'їхала у ТРЦ – у водія не було прав.