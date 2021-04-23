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У Києві сталася ДТП зі службовим авто МВС (фото)

23 квітня, 21:06

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На Кловському узвозі автомобіль МВС зіткнувся з легковиком, який їхав по зустрічній смузі

У Києві на Кловському узвозі сталася ДТП – поліцейський автомобіль зіткнувся з легковиком.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На Кловському узвозі водій за кермом службового авто МВС України ВАЗ розвертався через подвійну суцільну і зіткнувся з Toyota Land Cruiser

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В результаті аварії постраждав поліцейський, який сидів з лівого боку. Його насилу витягли з авто. На місце викликали медиків, які госпіталізували потерпілого з травмою ноги.

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Раніше ми писали, що в центрі Харкова на вулиці Сумській сталася ще одна жахлива ДТП – 23-річна водій кабріолета збила групу пішоходів на тротуарі.

Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися три автомобілі.

А ви в курсі, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують друг одного і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

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Київ аварія ДТП поліцейські
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