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У Києві сталася п'яна ДТП – загибла дівчина вилетіла з вікна на асфальт (фото, відео)

17 липня 2021 16:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Водієві вже обрали запобіжний захід – два місяці утримання під вартою

Водій та двоє пасажирів були п'яними/Фото: "Сьогодні"

Водій та двоє пасажирів були п'яними/Фото: "Сьогодні"

У Києві, вночі 17 липня, сталася нічна ДТП, в якій загинула молода дівчина. На вулиці Березняківській Ford Fusion на високій швидкості врізався в бордюр.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, п'яний водій їхав вулицею Березняківською, машину занесло на повороті. Вона налетіла на бордюр, знесла декілька секцій огорожі з металевої сітки і стала поперек дороги.

У машині їхав водій, його брат і дружина брата – всі в стані алкогольного сп'яніння. У водія зафіксували 1,67 проміле алкоголю в крові.

Фото: dtp.kiev.ua
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Фото: dtp.kiev.ua

Дівчина 2000 року народження перебувала в авто без ременів безпеки – вона після зіткнення вилетіла з автомобіля просто на асфальт. Вона отримала важкі травми, перелом хребта, відкриту черепно-мозкову травму і не прийшовши до тями померла в машині швидкої допомоги.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Примітно, що відразу ж після ДТП брат водія, чоловік потерпілої, втік з місця аварії. Він покинув вмираючу на асфальті дружину.

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Водія автомобіля затримали правоохоронці і навіть вже обрали йому запобіжний захід – арешт на 2 місяці.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 43-річному чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом в стані сп'яніння) КК України. 17.07.2021 Шевченківським районним судом. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, на Рівненщині в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні потрапили 16 осіб. За попередньою інформацією, на дорогу вибіг чоловік, а водій намагався його об'їхати.

Крім того, на Київщині сталася велика дорожня аварія з приміською маршруткою Київ – Пісківка, транспортний засіб перекинувся разом з пасажирами.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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